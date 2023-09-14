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НовостиОбщество14 сентября 2023 0:00

В Томске потеплеет до +20 градусов 14 сентября

Томичей ждет теплая погода до +18..+20 градусов
Алёна Мищенко
Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

В четверг, 13 сентября, в Томске ожидается до +20 градусов тепла, осадков не прогнозируется. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

По данным синоптиков, в областном центре днем осадков не ожидается, ветер будет дуть северо-восточный 2-7 м/с. Дневная температура воздуха составит +18…+20°С.

В Томской области местами небольшой дождь, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.. Днем столбики термометров поднимутся до +15…+20°С