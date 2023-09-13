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НовостиОбщество13 сентября 2023 16:12

Томские врачи и сотрудники МЧС спасли жизнь моряку с инсультом

Благодаря вовремя оказанной помощи мужчину быстро поставили на ноги
Александра Тайбатрова
Так как мужчина не мог выйти самостоятельно, на помощь прибыли сотрудники МЧС. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Так как мужчина не мог выйти самостоятельно, на помощь прибыли сотрудники МЧС. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской области врачи и сотрудники МЧС спасли 54-летнего работника торгового судна, у которого случился инсульт. Как сообщили в облздраве, приступ у мужчины случился во время рейда по Оби. О происшествии сообщили в скорую, а судно причалило в село Кривошеино.

«Так как мужчина не мог выйти самостоятельно, на помощь прибыли сотрудники МЧС», - прокомментировали в департаменте здравоохранения Томской области.

Из Кривошеинской районной больницы санавиация доставила пациента в сосудистый центр ОКБ, где он прошел курс лечения. Благодаря тому, что помощь оказали своевременно, пациент быстро пошел на поправку и спустя две недели выписался из больницы.