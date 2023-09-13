«До 18 декабря»: обвиняемому в убийстве на томском рынке, продлили арест

Соответствующее постановление 12 сентября вынес Советский районный суд Томска. Фото: Дмитрий Еланаков/АиФ-Томск

Мужчине, которого обвиняют в убийстве томича на Фрунзенском рынке, продлили срок ареста в СИЗО до 18 декабря. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты – Томск» со ссылкой на пресс-службу регионального судебного сообщества. Соответствующее постановление 12 сентября вынес Советский районный суд Томска.

Напомним, что резонансное убийство произошло 18 июля на Фрунзенском рынке. Томич сделал замечание мужчине, который пытался похитить несколько апельсинов с прилавка. Тот в ответ ударил его ножом и скрылся. Потерпевший умер в машине скорой. Злоумышленника вскоре нашли и заключили в СИЗО.

Также свидетели происшествия рассказали о последних минутах жизни погибшего.