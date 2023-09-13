Томичи направили более 32 тысяч заявлений на соцвыплаты через Госуслуги

Чаще всего в электронном виде томичи оформляют пособия семьям с детьми, жилищные субсидии и компенсации за ЖКУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 32 тысяч заявлений на соцвыплаты через Госуслуги направили жители Томской области с начала года, подсчитали в обладминистрации. Чаще всего в электронном виде томичи оформляют пособия семьям с детьми, жилищные субсидии и компенсации за ЖКУ. А в целом через Госуслуги можно оформить 21 соцвыплату.

«Чтобы подать заявление на портале госуслуг, нужно авторизоваться, выбрать выплату для оформления, внимательно заполнить все поля заявления, следуя подробной инструкции», - прокомментировали в пресс-службе обладминистрации.

После рассмотрения заявления результат придет в личный кабинет гражданина. Ответ могут отправить по обычной или электронной почте.