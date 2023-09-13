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НовостиОбщество13 сентября 2023 9:28

Томский госуниверситет будет сотрудничать с Гослитмузеем имени Даля

В Томске могут открыть региональный литературный музей
Александра Тайбатрова
У музея и университета есть много точек соприкосновения

У музея и университета есть много точек соприкосновения

Фото: Пресс-служба ТГУ

Томский государственный университет будет сотрудничать с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля. В пресс-службе вуза уточнили, что сотрудничество будет объединять научно-исследовательский и культурно-просветительский контексты и предполагает проведение совместных выставок, музейных практик, образовательных программ и т.д.

«У музея и университета есть много точек соприкосновения», - приводят в пресс-службе вуза слова замдиректора Гослитмузея по научной работе Павла Фокина.

В Гослитмузей входят 12 постоянных композиций и выставочных комплексов. Также в разработке есть идея по созданию регионального литературного музея, и он может появиться в Томске.

Напомним, что в Томском политехе демонтировали самый мощный в прошлом ускоритель.