Более 1000 новых семей зарегистрировали в Томской области в августе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в августе появилось 1000 новых семей. Зеркальная дата — 23.08.2023 стала самой популярной для бракосочетания, в это день расписались 79 пар. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

«В августе в Томской области в брак вступили 1015 пар, 29 из них заключили брак с гражданами Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Армении», — говорится в сообщении.

На государственную регистрацию заключения брака было подано 742 заявления, из них 334 через портал «Госуслуги».

Сотрудники органов ЗАГС провели 735 торжественных церемоний, из которых 724 — государственной регистрации заключения брака и 11 — чествования юбиляров супружеской жизни.