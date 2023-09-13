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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:54

Томский губернатор Мазур заговорил по-английски благодаря нейросети

Отредактированное нейросетью видео выложили в соцсетях томичи
Александра Тайбатрова

Томичи перевели на английский язык видео губернатор Томской области Владимира Мазура, в котором он обращается к жителям региона. Отредактированное искусственным интеллектом видео появилось в Telegram-канале «Город не бесит», в комментариях к посту, в котором томичам предлагают оценить работу губернатора за год.

Ролики, подобные тому, который перевела нейросеть, томский губернатор выкладывает часто и желает томичам по понедельникам продуктивной рабочей недели. Впрочем, в понедельник, 11 сентября, глава региона такой пост не выкладывал.