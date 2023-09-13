Квартира загорелась в жилом доме на Интернационалистов в Томске

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В среду, 13 сентября, в Томске в пятиэтажном жилом доме на улице Интернационалистов произошел пожар в квартире на втором этаже. Как сообщили "КП-Томск" в перс-службе ГУ МЧС по Томской области, пострадавших нет.

Возгорание в жилом доме на улице Интернационалистов, 29 произошло днем 13 сентября. По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже.

В МЧС сообщили, что при пожаре никто не пострадал. В настоящее время огонь уже потушен. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.