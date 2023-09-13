В Томской области отремонтировали участок дороги от Могильного Мыса до Каргаска

До конца следующего года планируется отремонтировать еще пять километров этой дороги Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участок дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в Томской области, который проходит через Колпашевский и Парабельский районы, отремонтировали. В пресс-службе администрации региона рассказали, что 16 километров дороги отремонтировали досрочно.

«Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель Каргасок протяженностью 169,3 километра входит в опорную дорожную сеть и является частью маршрута Северного широтного коридора», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

На 16-километровом участке подрядчик сделал планировку откосов, устроили основание и покрытие дороги, установили новые дорожные знаки, барьерные ограждения и т.д. До конца следующего года планируется отремонтировать еще пять километров этой дороги. Работы обещают продолжать и в последующие годы.