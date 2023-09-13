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НовостиОбщество13 сентября 2023 8:20

В Томской области отремонтировали участок дороги от Могильного Мыса до Каргаска

Подрядчик отремонтировал более 16 километров дороги
Александра Тайбатрова
До конца следующего года планируется отремонтировать еще пять километров этой дороги

До конца следующего года планируется отремонтировать еще пять километров этой дороги

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Участок дороги Могильный Мыс – Парабель – Каргасок в Томской области, который проходит через Колпашевский и Парабельский районы, отремонтировали. В пресс-службе администрации региона рассказали, что 16 километров дороги отремонтировали досрочно.

«Автомобильная дорога Могильный Мыс – Парабель Каргасок протяженностью 169,3 километра входит в опорную дорожную сеть и является частью маршрута Северного широтного коридора», — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Николай Руппель.

На 16-километровом участке подрядчик сделал планировку откосов, устроили основание и покрытие дороги, установили новые дорожные знаки, барьерные ограждения и т.д. До конца следующего года планируется отремонтировать еще пять километров этой дороги. Работы обещают продолжать и в последующие годы.