В Томском политехе демонтировали самый мощный в СССР ускоритель

На момент запуска «Сириус» был самым мощным в СССР кольцевым электронным ускорителем Фото: Пресс-служба ТПУ

В Томском политехническом университете демонтировали синхротрон «Сириус». Он располагался в корпусе №11 вуза. В пресс-службе ТПУ рассказали, что на момент запуска «Сириус» был самым мощным в СССР кольцевым электронным ускорителем.

«Решение о демонтаже было принято на основании работы специальной комиссии Минобрнауки РФ», - уточнили в пресс- службе вуза.

После демонтажа в помещении сделают ремонт, который планируют завершить до марта 2024 года. А в мае следующего года здесь начнутся конструкторские работы по созданию элементов станций для Сибирского кольцевого источника фотонов.

Что касается самого «Сириуса», то его часть стала экспонатом музея политеха. Оставшиеся элементы хотят утилизировать, а вырученные деньги потратят на ремонт.