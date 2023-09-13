Кредитный рейтинг Томской области подтвержден с позитивным прогнозом

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Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области и выпусков облигаций на уровне «ВВB+ (RU)», сохранив позитивный прогноз по рейтингу «Стабильный». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По мнению аналитиков, такой прогноз предполагает сохранение рейтинга неизменным на протяжении 12-18 месяцев. Эксперты отмечают снижение безработицы, устойчивое снижение долговой нагрузки, продолжение работы по диверсификации экономики.

«Кредитный рейтинг – независимое мнение профессиональных экспертов. Аналитики изучили показатели бюджета и экономику области, провели оценку кредитоспособности региона и приняли решение о подтверждении рейтинга, что свидетельствует об устойчивости и надежности Томской области как заемщика», — отметил замгубернатора – начальник департамента финансов Томской области Александр Феденёв.

Кредитный рейтинг «ВВB+ (RU)» — умеренный уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в России. При этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в стране.