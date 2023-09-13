Томич оплатил долг по алиментам в 150 тысяч рублей после ареста автомобиля

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В Томске ребенок получил 150 тысяч рублей алиментов от отца после ареста его автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Приставы встретили на городской трассе мужчину, который ранее исправно оплачивал содержание сына. Он перестал платить алименты, так как не имел источника дохода после ликвидация своего предприятия.

«Впоследствии он оформил статус самозанятого и возобновил отчисления, но успел накопить задолженность в 150 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что томич владел иномаркой Subaru Forester. На нее вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспорта в ГИБДД. Кроме того, владельца предупредили, что машину арестуют, если долг не будет оплачен.

Алиментщик заявил, что собирается погасить долг, так как вскоре машина ему понадобится для ведения бизнеса, однако слово не сдержал.

«Исполнить обязательства его заставила рейдовая группа судебных приставов, когда программно-аппаратный комплекс со встроенной видеокамерой распознал номер машины должника», — рассказали в ведомстве.

Приставы арестовали иномарку должника и через несколько дней сняли его в связи с оплатой долга.