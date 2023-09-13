Два жителя Томска попались на мошенником при попытке снять квартиру

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В Томске двое местных жителей стали жертвами мошенников при попытке взять в аренду квартиру. Томичи переводили предоплат за несуществующие квартиры, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сразу двое томичей с сообщениями о хищении денежных средств.

По предварительным данным, томичи увидели объявление об аренде квартиры на сайте объявлений. Через мессенджер они договорились об оплате и перевели деньги в качестве предоплаты. После перевода «арендодатели» переставали выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Возбуждено 2 уголовных дела о мошенничестве.