В Томской области командира осудят за повреждение вертолета МИ-8Т на 4,3 млн рублей

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Томской области будут судить командира воздушного судна за нарушения правил безопасности при управлении вертолетом МИ-8Т, которые повлекли ущерб на сумме более 4,3 млн рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в декабре 2022 года командир при предполетной подготовке вертолета МИ-8Т на посадочной площадке «Пашня» в Каргасокском районе, разворачивая судно, не убедился в безопасности маневра и коснулся лопастей рулевого винта о моторный подогреватель, который стоял в в углу посадочной площадки.

Из-за этого авиакомпании «Алтайские Авиалинии» причинен крупный ущерб на сумму более 4,3 млн рублей.

Командира воздушного судна обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба.

Уголовное дело направлено в Каргасокский районный суд для рассмотрения.