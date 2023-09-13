В Томской области предприниматель торговал контрафактными сигаретами

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В Первомайском районе Томской области обнаружили нарушения при продаже сигарет. Предприниматель повторно продавал продукцию с уникальным кодом маркировки «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор обнаружил продажу сигарет, где один «Честный знак» оказался на нескольких пачках. В течение года специалисты обнаружили неоднократные нарушения деятельности юридического лица в Первомайском районе.

«Предприниматель повторно продавал сигареты c одним и тем же уникальным кодом маркировки. Это могла быть как халатность ответственных лиц, так и продажа контрафактной продукции», — говорится в сообщении.

На предпринимателя был подан иск в суд для прекращения противоправных действий. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

По данным Роспотребнадзора, за 2023 год в Томской области вынесли 185 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при продаже сигарет.

Честный знак - система обязательной маркировки для защиты прав потребителей и борьбы с оборотом некачественной продукции. Маркировка сигарет обязательна с июля 2020 года.