В Томске на проспекте Комсомольском неизвестный обстрелял троллейбус

Фото: телеграм-канал "Я из Томска"

В Томске утром во вторник, 13 сентября, на проспекте Комсомольском неизвестный устроил стрельбу по троллейбусу №7. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, такая ситуация в этом районе происходит не в первый раз.

«Сегодня утром обстреляли троллейбус на Комсомольском проспекте в Томске. Неизвестный открыл стрельбу по троллейбусу № 7 в районе перекрёстка проспекте Комсомольский и улицы Лебедева», — рассказал очевидец в паблике «Я из Томска».

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам очевидцев, за последние несколько месяцев такой случай происходит не в первый раз в этом районе. Предположительно, выстрел был с ближайшей девятиэтажки, которая стоит вдоль дороги.

В настоящее время неизвестно, найден ли стрелок. Официальной информации по данному происшествию не поступало.