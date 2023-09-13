Сильный ветер и +16 градусов прогнозируют в Томске 13 сентября

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

В Томске в среду, 13 сентября, синоптики обещают до +16 градусов тепла и сильный ветер. Местами возможны дожди и грозы, сообщают в томском ЦГМС.

В городе будет переменная облачность. Утром небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура днем составит +14…+16 °С.

По Томской области прогнозируются кратковременные дожди, грозы,утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Днем синоптики прогнозируют +14…+19 °С.