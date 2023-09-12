Турнир по самбо памяти Героя России Максима Пескового прошел в Томске

Самбистам Томской области удалось завоевать 17 наград Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске провели турнир по самбо памяти Героя России Максима Пескового, сообщили в пресс-службе администрации Томской области. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из восьми регионов Сибири.

«Самбистам Томской области удалось завоевать 17 наград, пять из которых золотые», - говорится в сообщении.

А 12 сентября самбисты Томской области отправились в Кемерово на I всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.

Напомним, что Максим Песковой погиб в ходе СВО. Мемориальную доску в память о нем открыли на Томском кадетском корпусе, где молодой человек учился. Также корпусу решено присвоить имя выпускника. Максиму Песковому посмертно присвоено звание Героя России.