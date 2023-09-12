Инжиниринговый центр в Томске за 1,25 миллиардов построит фирма из Новосибирска

Планируется построить лабораторный и административный корпусы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Определен подрядчик, который будет строить инжиниринговый центр в особой экономической зоне «Томск». Им стала компания из Новосибирска, сообщается в Telegram-канале ОЭЗ Томск & резиденты.

«Стоимость контракта составит 1,252 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Строить инжиниринговый центр будут в два этапа. Первый предполагает строительство двухэтажного лабораторного корпуса со складом металла. А второй – возведение семиэтажного административного корпуса площадью более 41 тысяч квадратных метров. Торги проходили дважды, так как на первый аукцион две компании-участницы не допустили.

В сообщении ОЭЗ отмечается, что строительство административного корпуса могут заморозить из-за нехватки финансирования. А срок строительства с даты заключения контракта составляет 27 месяцев.