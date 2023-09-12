В Томской области за август подорожали услуги воспитателей и апельсины

Данные по ценам приводит Томскстат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За август 2023 года продукты в среднем подорожали на 0,6%, сообщает Томскстат. Больше всего повысились цены на апельсины – на 13%, на растворимый кофе – на 11% и на яблоки (почти на 11%). При этом на некоторые продукты цены значительно снизились. Почти на 29% подешевел лук, на 26% капуста и на 13% - свекла и свежие помидоры.

Цены на непродовольственные товары за август 2023 года в Томской области в среднем выросли на 1,3%. Аспирин подорожал на 10%, а свежесрезанные цветы – на 8,5%. Зато планшеты подешевели на 7%,а школьные ранцы – на 6%.

Услуги в Томской области за прошедший месяц в среднем стали дешевле на 0,3%. Билет в плацкарт на поезд до Москвы подешевел на 24,4%, а полет на самолете до столицы в экономе – на 16,4%. Однако, на некоторые услуги цены повысились. Наибольший рост отмечен на услуги воспитателей – почти на 32%. Почти на 15% дороже стал для томичей отдых в ОАЭ, и на 8% - в Египте.