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НовостиОбщество12 сентября 2023 10:35

В Ленинском районе Томска почти 150 домовладений могут подключиться к газу

В Томске построили более четырех километров газовых сетей
Александра Тайбатрова
В Томске планируют построить около 160 километров газопровода

В Томске планируют построить около 160 километров газопровода

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном секторе Ленинского района Томска создали условия для газификации почти 150 домовладений, сообщается на сайте администрации Томской области. Сообщается, что здесь построили 4,4 километра сетей газораспределения.

«Новые сети создали техническую возможность подключения 149 домовладений по улицам Северо-Каштачная, Раздольная, Балагурная, Баргузинская, Оренбургская, переулкам Таймырский, Урожайный, 1-й и 2-й Северо-Каштачный, Ростовский, Брусничный», - говорится в сообщении.

Также в Томске идет строительство газовых сетей в микрорайоне Восточный, после чего еще 250 домовладений смогут подключиться к газу. В целом же в Томске планируют построить около 160 километров газопровода и подвести газ более чем к пяти тысячам домов.