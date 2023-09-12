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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:23

Итоги фестиваля искусства и чтения «ТОМ» подвели в Томске

Фестиваль проходил с 8 по 10 сентября
Александра Тайбатрова
Книжную ярмарку в дни фестиваля посетили 8 200 томичей и гостей города

Книжную ярмарку в дни фестиваля посетили 8 200 томичей и гостей города

Фото: Пресс-служба ТГУ

В Томске завершился фестиваль искусства и чтения «ТОМ». О его итогах рассказали в пресс-службе ТГУ – мероприятие организовывал вуз совместно с Сибирским филиалом Пушкинского музея. Фестиваль проходил с 8 по 10 сентября, ив его рамках прошло более 60 мероприятий с участием около 90 экспертов из разных городов страны.

«Книжную ярмарку в дни фестиваля посетили 8 200 томичей и гостей города», - рассказали в пресс-службе Томского госуниверситета и отметили, что 90% привезенных книг продали.

Также на фестивале администрация Томской области и Пушкинский музей заключили соглашения о сотрудничестве. Также о реализации нескольких проектов совместно с музеем договорились и в ТГУ.