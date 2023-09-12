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НовостиОбщество12 сентября 2023 9:04

Сыр «Томск» победил на международном конкурсе во Франции

Производит его томская семейная сыроварня
Александра Тайбатрова
Компания работает с 2015 года, в настоящее время выпускает более 40 сортов сыра

Компания работает с 2015 года, в настоящее время выпускает более 40 сортов сыра

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победителем международного конкурса Mondial du Fromage, который проходил во Франции, стал сыр «Томск», сообщает пресс-служба администрации Томской области. Золотую медаль за этот продукт получила томская семейная сыроварня «Four Kings» (которая ранее называлась «Вкус сыра»).

«Компания работает с 2015 года, в настоящее время выпускает более 40 сортов сыра», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.

За свою продукцию сыроварня уже не раз получала награды, например, в прошлом году сыр горгонзола победил в конкурсе «Лучший сыр России».