Сбор урожая в Томской области завершен более чем на 40%

С полей региона собрали более пяти тысяч тонн картофеля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Томской области продолжается уборочная кампания. По информации департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, сбору урожая уже выполнен более чем на 40%. Хозяйства региона уже намолотили почти 154 тысячи тонн зерновых и зерно-бобовых.
«В числе лидеров Асиновский район – 50,8%», - уточнили в департаменте.
В Зырянском районе уборочную кампанию завершили более чем на 46%, а в Первомайском и Бакчарском районах – чуть более, чем на 41%.
Озимые культуры убраны почти полностью: пшеница – на 93,5%, а рожь – на 99%. Яровую пшеницу убрали на 30,5%, овес – на 32,2%, ячмень – на 63,7%, и горох – почти на 90%.
Также хозяйства Томской области продолжают собирать урожай овощей. Их собрано около трех тысяч тонн. Также с полей региона собрали более пяти тысяч тонн картофеля.