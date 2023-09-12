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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:12

Сбор урожая в Томской области завершен более чем на 40%

В регионе намолочено почти 154 тысяч тонн зерновых и зерно-бобовых
Александра Тайбатрова
С полей региона собрали более пяти тысяч тонн картофеля

С полей региона собрали более пяти тысяч тонн картофеля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области продолжается уборочная кампания. По информации департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, сбору урожая уже выполнен более чем на 40%. Хозяйства региона уже намолотили почти 154 тысячи тонн зерновых и зерно-бобовых.

«В числе лидеров Асиновский район – 50,8%», - уточнили в департаменте.

В Зырянском районе уборочную кампанию завершили более чем на 46%, а в Первомайском и Бакчарском районах – чуть более, чем на 41%.

Озимые культуры убраны почти полностью: пшеница – на 93,5%, а рожь – на 99%. Яровую пшеницу убрали на 30,5%, овес – на 32,2%, ячмень – на 63,7%, и горох – почти на 90%.

Также хозяйства Томской области продолжают собирать урожай овощей. Их собрано около трех тысяч тонн. Также с полей региона собрали более пяти тысяч тонн картофеля.