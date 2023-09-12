Ремонт дорог в Томске завершили на 95%

По нацпроекту уже отремонтировали улицы Клюева, Киевскую, Дальне-Ключевскую, участок дороги Томск – Мариинск Фото: Алексей БУЛАТОВ

План по ремонту дорог в Томске на 2023 году выполнен на 95%, подсчитали в мэрии города. Речь про дороги, которые ремонтируют по национальному проекту. Ход ремонта оценил и.о. мэра Михаил Ратнер.

«В этом году мы сделали семь больших, крупных дорог, а также на сэкономленные средства к ним добавился восьмой участок на улице Высоцкого», - отметил Михаил Ратнер.

По нацпроекту уже отремонтировали улицы Клюева, Киевскую, Дальне-Ключевскую, участок дороги Томск – Мариинск. На улицах Красноармейская и Беринга полностью отремонтировали дорожное покрытие. На улицах Алтайской и Высоцкого фрезировали старое покрытие, а на Высоцкого уже уложили первый слой нового асфальта. Ремонт дорог по нацпроекту должны завершить до 30 сентября.

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