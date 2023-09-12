В Северске силовики проводят учения по пресечению условного теракта

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Во вторник, 12 сентября, в Северске проходит комплексная тренировка силовых структур по пресечению условного теракта, сообщила пресс-служба УФСБ по Томской области.

Тренировку по пресечению условного террористического акта на территории ЗАТО Северск проведут с 10:00 до 14:00.

«В городе будет осуществляться движение спецтехники и автомобилей экстренных служб. К тренировке привлечены сотрудники УФСБ, УМВД, УФСВНГ и МЧС России по Томской области», — рассказали в ведомстве.

Жителей Северска просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению тренировки.