В Томске будут судить составителя поездов, из-за которого пострадал монтер

Фото: Западно-Сибирская прокуратура

В Томской области направленно в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, где пострадал монтер, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской прокуратуры.

В отношении составителя поездов утвердили обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемый при проведении маневровых работ на стрелочном переводе ж/д пути необщего пользования на станции Копьево не убедился в отсутствии людей на пути следования поезда и отдал команду по радиосвязи машинисту тепловоза на движение вагонов вперед.

В результате указанных действий монтеру пути причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения.