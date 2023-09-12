Отопительный сезон начнется в Томске в третьей декаде сентября

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В Томске отопление планирует включить в конце сентября после установления необходимой температуры, сообщают «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на администрацию города.

В мэрии сообщили, что специалисты планируют подключать дома к отоплению в третьей декаде сентября, если прогноз погоды не поменяется.

«Городское отопление будет запущено не позднее периода, когда среднесуточная температура устойчиво в течение пяти дней будет ниже +8°C», — рассказали в администрации.

Напомним, социальные объекты и жилые дома при наличии технической возможности и по решению собственников могут подключить отопление до официального старта. Для этого необходимо подать заявку в «ТомскРТС».

Также до старта отопительного сезона к отоплению могут подключиться жилые дома. Для того жильцам необходимо принять такое решение на собрании собственников и обратиться в свою УК или ТСЖ. Затем заявки передадут в ресурсоснабжающую организацию.