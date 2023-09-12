В Томске воздух прогреется до +18 градусов 12 сентября

Фото: Наталья Качановская/ АиФ-Томск

Во вторник, 12 сентября, в Томске ожидается до +18 градусов тепла, кроме этого, возможен кратковременный дождь. Об этом говорится на сайте регионального гидрометцентра.

По информации синоптиков, в областном центре днем возможен кратковременный дождь, ветер будет дуть переменный 4-9 м/с, с порывами до 17 м/с. Дневная температура воздуха составит +16…+18°С.

В Томской области днем по югу кратковременные дожди, утром в отдельных районах туманы. Ветер восточный 4-9 м/с, местами с усилением до 17 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+19°С.