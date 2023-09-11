Более 100 студентов из Томска получили стипендии Президента и Правительства РФ

Эти стипендии платят помимо основной и академической Фото: Даниил ОПАРИН

Более 100 студентов томских вузов получили стипендии Президента и Правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Эти стипендии платят помимо основной и академической, а положены они тем студентам и аспирантам, которые особенно преуспели в учебе и научной деятельности.

«На счету Томского государственного архитектурно-строительного университета 54 стипендии, Томского государственного университета - 40, Томского политехнического университета - 12», - перечислила пресс-служба обладминистрации.

При отборе стипендиатов учитывается многое: и объем их научных работ, и выступления с их результатами, и оценки в учебе, и победы в профильных конкурсах и олимпиадах и т.д.