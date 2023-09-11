Томичи в 2023 году для отпуска выбирали ОАЭ, Турцию и поездки внутри страны

Таиланд также пользовался популярностью у томских туристов Фото: Виктория МИНАЕВА

Летом 2023 года томичи для отдыха за границей чаще всего выбирали Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом изданию «Аргументы и факты – Томск» рассказала Ирина Никитина, президент некоммерческого партнерства организаций по развитию туризма в Томской области. Благодаря тому, что регулярных и чартерных рейсов было много, томичи могли сами планировать продолжительность отпуска, а также выбирать тур по карману. Таиланд также пользовался популярностью у томских туристов, но в этой стране высокий сезоне был не везде.

Также томичи немало путешествовали внутри страны. Самыми популярными оказались курорты соседних регионов: Алтай, Байкал, Белокуриха. Быстро забронировали базы отдыха в Горном Алтае.

Многие томские туристы выбирали туры в Махачкалу и Дербент. Членам профсоюза предоставляли скидки на санаторно-курортные туры, поэтому квоты быстро закончились.

Традиционно популярным среди томичей был отдых в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и на курортах Краснодарского края.