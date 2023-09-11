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НовостиОбщество11 сентября 2023 14:27

В Томской области отгрузили более 280 тысяч тонн нефтепродуктов

Рост погрузки на железной дороге составил 8%
Александра Тайбатрова
Речь идет о разных видах топлива и ГСМ

Речь идет о разных видах топлива и ГСМ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С января по август этого года в Томской области по железной дороге отгрузили более 280 тысяч тонн нефтепродуктов, такие данные приводятся на сайте администрации региона. Рост, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил 8%.

«Речь идет о разных видах топлива и ГСМ», - говорится в сообщении.

За август этого года погрузили без малого 35 тысяч тонн, и это на 70% больше, чем в августе 2022 года.

Чаще всего нефтепродукты грузили на томских железнодорожных станциях Богашево и Копылово. Из Томской области нефтепродукты отправляют в другие регионы России и на экспорт.