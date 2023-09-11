Томичам дали советы, как не разболеться осенью

Осенью могут обостряться сезонные заболевания Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенью, с наступлением первых холодов, многие люди начинают болеть. Почему так происходит и как защитить организм от сезонных простуд, «Аргументы и факты – Томск» рассказал главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздяков.

По словам специалиста, осенью, когда температура может резко меняться, всегда происходит вспышка респираторных инфекций, к которым относится и коронавирус. Но будет ли новая вспышка COVID-19, говорить еще рано, многое зависит от массовости тестирования.

Если вы страдаете хроническими заболеваниями ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта или сердечно-сосудистой системы, осенью они также могут обостриться.

Чтобы повысить иммунитет, Андрей Поздяков посоветовал соблюдать режим сна и питания, избегать по возможности стрессов. А вот иммуностимуляторы он применять не советует. Для стимуляции нервной системы важно соблюдать здоровый образ жизни.