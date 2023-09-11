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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 11:52

Мопед и иномарка столкнулись на перекрестке в Томске

Водителя мопеда доставили в больницу после ДТП в Томске
Александра Тайбатрова
Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных

Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 11 сентября, примерно в 17.30 произошло ДТП с участием мопеда Sigma и легкового автомобиля Toyota. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области уточнили, что авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных.

«С места происшествия в медицинское учреждение для осмотра доставлен мужчина-водитель мопеда», - уточнили в полиции.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.