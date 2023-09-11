Мопед и иномарка столкнулись на перекрестке в Томске

Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске 11 сентября, примерно в 17.30 произошло ДТП с участием мопеда Sigma и легкового автомобиля Toyota. В пресс-службе ГУ МВД России по Томской области уточнили, что авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Савиных.

«С места происшествия в медицинское учреждение для осмотра доставлен мужчина-водитель мопеда», - уточнили в полиции.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.