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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:37

Томичи смогут заходить на Госуслуги с помощью биометрии

Двухфакторная аутентификация на портале станет обязательной с 1 октября
Александра Тайбатрова
В России активно идет формирование и развитие Единой биометрической системы

В России активно идет формирование и развитие Единой биометрической системы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 октября томичи смогут заходить на Госуслуги с помощью биометрии, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Это один из способов пройти двухфакторную аутентификацию на портале, которая станет обязательной с 1 октября этого года. Также подтверждение можно пройти через смс или код из специального приложения.

«В России активно идет формирование и развитие Единой биометрической системы», - отметили в пресс-службе обладминистрации.

Систему внедряют, чтобы все данные хранились в одной базе и были защищены государством, а гражданам стали доступны услуги, для которых необходимо подтверждать личность. Самостоятельно зарегистрировать свои биометрические данные россияне могут через приложение «Госуслуги биометрия».