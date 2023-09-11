В Томске 16 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации»

Фото: Михаил Фролов

В Томске в субботу, 16 сентября, пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации» на четырех площадках, сообщает городское управление физической культуры и спорта.

В этом году забеги пройдут на четырех площадках:

- забег с учетом времени на лыжероллерной трассе лыжной базы «Метелица» на улие Королева, 13.

- забег без учета времени на стадионе «Буревестник» на улице 19-й Гвардейской Дивизии,20, на лыжероллерной трассе лыжной базы «Сосновый бор» на улице Кутузова, 1б и в парке «Михайловская роща».

Принять участие в забеге с учетом времени разрешено только при наличии допуска врача. Участие без учета времени до 18 лет допускаются только при наличии медицинского допуска врача.

Участники забегов без учета времени 18 лет и старше могут принять участие в забеге без наличия медицинского допуска врача.

Для участия в забеге обязательно необходимо зарегистрироваться. Заявки принимают с 11 сентября 2023 года до 24:00 часов 13 сентября.

Подробное об участии в соревнованиях можно узнать по ссылке.