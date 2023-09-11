Томичи вывезли за границу 49 кошек и 67 собак с начала 2023 года

Самыми популярными направлениями, куда отправились питомцы, в текущем году стали Таиланд и Турция Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году жителям Томской области уже выдали 110 сертификатов для вывоза за рубеж домашних питомцев, подсчитали в управлении Россельхознадзора по Томской области. Томичи брали с собой в поездки 67 собак, 49 кошек, четырех хорьков, попугая и кролика.

«Самыми популярными направлениями, куда отправились питомцы, в текущем году стали Таиланд и Турция», - отметили в ведомстве.

Также томичи брали с собой животных в такие экзотические страны, как Гана (Западная Африка) и Арубу (островное государство в Карибском море). Все животные, которые выезжали за рубеж, были чипированы и вакцинированы, всех их осмотрели ветеринарные врачи.