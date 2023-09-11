Экс-сотрудник «Томскавтодора» приговорен к 7 годам колонии за взятку в полмиллиона

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В Томске Ленинский районный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей бывшего сотрудника «Томскавтодора» за взятку в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что с мая по декабрь 2019 года обвиняемый занимал руководящую должность. В этот период он оказывал коммерческой организации содействие в заключении госконтракта и приемке выполненных по нему работ. За это он получил от организации взятку в размере 500 тысяч рублей.

47-летнего экс-сотрудника областного государственного казенного учреждения «Томскавтодор» признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Виновного приговорили к 7 годам в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в двукратном размере взятки – 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.