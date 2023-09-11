В Томской области за 2023 год задержали более 60 человек, находящихся в розыске

Фото: Ксения Высотина

В Томской области за восемь месяцев 2023 года сотрудники Росгвардии выезжали по сигналу тревога более 7,5 тысячи раз. Также в этот период в отделы полиции было передано более 1400 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

«За отчетный период сотрудниками вневедомственной охраны отработано свыше 7,5 тысяч сигналов «тревога», поступивших с охраняемых объектов, и пресечено более 450 правонарушений в отношении охраняемого имущества», — говорится

Кроме того, росгвардейцы более 900 выезжали по обращениям дежурных частей полиции и приняли участие в охране общественного порядка при проведении 19 массовых мероприятий.

В отделы полиции передано свыше 1400 граждан за совершение или подозрению в совершении различных правонарушений, а также выявлено 60 человек, находящихся в розыске. На задержанных возбуждено 39 уголовных дел и составлено более 1300 административных протоколов.