В российском Запорожье можно купить продукты из Томской области

Сейчас между Томской областью и подшефным районом Запорожья идут переговоры по новым поставкам продукции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Запорожской области смогут покупать продукты, произведенные в Томской области. Решение наладить торговый обмен приняли во время последней поездки делегации Томской области в Приазовский район, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Напомним, в конце августа в Приазовье из Томской области безвозмездно отправлено около тонны продукции томских пищевых предприятий для реализации на территории подшефного района», - прокомментировали в пресс-службе администрации региона.

Почти все из отправленных продуктов уже реализовали, а деньги используют на социальные нужды жителей района.

Сейчас между Томской областью и подшефным районом Запорожья идут переговоры по новым поставкам продукции. Причем поставки планируются двухсторонние. В Запорожскую область будут отправлять сборный груз по заявкам магазинов, а обратно – везти запорожские фрукты, овощи и прочие товары.