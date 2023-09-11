Томские ученые создали первые нацстандарты для медицинских физиков

Специалисты референс-центра разработали несколько документов Фото: Пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политеха разработали первые в стране национальные стандарты, которые могут использовать в работе медицинские физики и дозиметристы. В пресс-службе вуза уточнили, что данные методические рекомендации направлены на качественное и эффективное проведение различных видов лучевой терапии.

«Разработкой занимались специалисты Технологического референсного центра ионизирующего излучения», - следует из информации на сайте ТПУ.

Использование рекомендаций позволит не только проводить терапию наиболее оптимально, но и оценивать ее эффективность. Их разработали на основе международных документов, а рецензии давали члены Ассоциации медицинских физиков РФ. Еще совсем недавно в России не было единых стандартов дозиметрических измерений на рентген-аппаратах. Поэтому ученые политеха вместе с научным центром рентгенологии подготовили документ, который касается измерения дозиметрических параметров рентген-аппаратов.