Стали известны предварительные итоги выборов в Томской области 10 сентября

Фото: Алексей Булатов

В единый день голосования, 10 сентября, в Томской области состоялись выборы главы Зональненского сельского поселения и депутатов районных дум.

По предварительным итогам голосования на муниципальных выборах, главой Зональненского сельского поселения избрана Евгения Коновалова. Она занимала этот пост с 2018 года. Явка на выборы, по данным регионального избиркома, составила 19,71%.

Также в Зырянском, Каргасокском, Молчановском районах состоялись дополнительны выборы депутатов дум.

На дополнительных выборах депутата Совета Новоюгинского сельского поселения пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1 Каргасокского района большее число голосов набрал Вячеслав Абросимов. На выборах депутата Совета Каргасокского сельского поселения пятого созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 Каргасокского района победил Владимир Огуречев.

На выборах депутата думы Молчановского района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №5 большинство голосов набрал Александр Якутин.

На дополнительных выборах депутата думы Зырянского района шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15 победил Николай Пивоваров.

На допвыборах депутата Совета Дубровского сельского поселения пятого созыва по Мишутинскому двухмандатному избирательному округу № 2 большинство избирателей выбрали Людмилу Бобкову.