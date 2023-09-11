Коллекторскую фирму оштрафовали на 1,1 млн рублей за шантаж и угрозы томичам

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В Томске микрокредитную организацию ООО МКК «УН-ФИНАНС» оштрафовали шесть раз на 1,1 млн рублей за угрозы и распространение информации, порочащей честь и достоинство томичей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, на зарегистрированную в Санкт-Петербурге организацию ООО МКК «УН-ФИНАНС» возбудили семь административных дел после обращений граждан. По шести из них назначены штрафы, еще один протокол направлен в суд.

К заявлениям томичи прикладывали скриншоты, аудиозаписи и другую информацию, которая доказывала вину коллекторов.

«От действий компании пострадали не только должники, но и их родные, в том числе несовершеннолетние, а в некоторых случаях даже работодатели, от которых требовали оплатить долги подчиненных. Во всех ситуациях еще на стадии знакомства с жалобами специалисты увидели характерный почерк нарушителей», — говорится в сообщении.

Для возвращения долга коллекторы активно использовали соцсети и мессенджеры. Они находили фотографии должника, а также его родных, прикрепляли подписи, порочащие честь и достоинство, и шантажировали рассылкой таких снимков друзьям. Не поддающимся на шантаж томичам угрожали.

Сообщения поступали с номеров, которые не имели отношения к компании, однако специалисты установили их владельца.

Микрокредитную организацию шесть привлекли к ответственности по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

По каждому делу компанию оштрафовали на 150-200 тысяч рублей. В общей сложности сумма составила 1,1 млн рублей.