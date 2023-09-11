Пожилая женщина получила ожоги при пожаре в жилом доме в Томской области

Фото: Иван Макеев

В субботу, 9 сентября, в селе Уртам Кожевниковского района Томской области загорелся кирпичный жилой дом. При пожаре 70-летняя женщина получила ожоги 1-2 степени, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 12:45. Возгорание произошло в квартире в комнате двухквартирного кирпичного дома.

«Травмирована женщина 1953 года рождения получила ожог пламенем правого предплечья и плеча 1-2 степени тяжести на площади 3 %, от госпитализации отказалась», — говорится в сообщении.

В результате пожара обгорели стены, потолок, вещная обстановка. Общая площадь возгорания составила 9 квадратных метров.

Огонь ликвидировали до прибытия автоцистерны. Причина пожара устанавливается.