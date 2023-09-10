Несколько улиц Томска 11 сентября останутся без электричества

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске завтра, 11 сентября, вновь отключат свет на нескольких улицах. Горсети будут проводить работы.

Адреса, где выключат электричество:

11 Сентября 2023 с 09:00 до 11 Сентября 2023 11:00

г. Томск пр-кт Фрунзе 116,116/2

11 Сентября 2023 с 09:00 до 11 Сентября 2023 12:00

г. Томск ул. Тогучинская 1-в,3,3/1,7,8,8/1,10/1

Синий утес ул. Тогучинская 2,2-б,5,5-а,9-11,уч.6

11 Сентября 2023 с 09:00 до 11 Сентября 2023 16:30

г. Томск мкр. Академический 2-ой 1,2-16,5,8-а,8/1,11-13,17-31,20-58,27-а,27-б,35-47,35-а,35-б,35-в,47-а,51,

55-75,60-а,62-72,65-а,74-а,78,79

11 Сентября 2023 с 09:00 до 11 Сентября 2023 17:00

г. Томск пер. Встречный 2,4 стр.1,5-9,6-28,13,15-а,17-21,19-а

г. Томск пер. Сычева Михаила 6-12,7

г. Томск пос. Старо-Карьерный 163,168,172,182,221,221-а,222,222-а,225-а,225-б,228-230,229,232-а,232-г,232-д,

232-е,232-ж,232-з,233,234,251,257,уч.5435

г. Томск ул. Санаторная 1,1/2,5-9,6-8,9-а

г. Томск ул. Сычева Михаила 3-5,12,24-а,25-29,26-30,36-40,38 стр.1,уч.24

г. Томск ул. Юргинская 23,31,32-36,35,38-а,42

г. Томск пер. Корейский 28-30

г. Томск пер. Стрелочный 24,31-43,32-42

г. Томск Московский тракт 109/2 стр.1

г. Томск пер. Озерный 2,8-22,14/1,16-а

г. Томск ул. Иванова Аркадия 41-45

г. Томск ул. Ново-Кузнечный 2-й Ряд 20-26,21-23,27-37,28-а