В районе Северска к людям вышел лось прямо на трассу

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Томской области возле закрытого города Северск к людям вышел лось прямо на трассу. Автомобилисты рассказали, как встретились с животным.

"Водители будьте осторожны и внимательны! 9.09.23 (развязка) спуск со стороны Северска. Ехал от Кузовлево и прям перед машиной вышел лось через дорогу прошёл, остановиться успел (50км/ч ехал), но если побыстрее ехать то без шансов, лось крупный...", - пишет очевидец в паблике "Регион-70".

В комментариях отметили, что неоднократно видели животное в этом районе.