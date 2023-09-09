В Томске разыскивают 73-летнего мужчину с потерей памяти

Фото: "Лиза Алерт"

В Томске пропал 73-летний Михаил Князев. Мужчина ушёл из дома в неизвестном направлении 9 сентября. Пенсионер нуждается в медицинской помощи и имеет потерю памяти. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт".

Ориентировка на поиск Князева Михаила Алексеевича 1950 года рождения была опубликована 9 сентября. Мужчина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Ростом пенсионер 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

На момент пропажи был одет светлую ветровку, сине-серую клетчатую рубашку, темно-серые штаны, серые кроссовки, светло-бежевую кепку. С собой черный пакет.

Всех кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).