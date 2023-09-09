Стрежевчанин лишился около 370 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях

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В Стрежевом 38-летний местный житель лишился около 370 тысяч рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, при попытке заработать на инвестициях мужчина оставил заявку на одном из интернет-сайтов. Позже ему позвонили представители «инвестиционной компании» и объяснили, что для этого необходимо переводить деньги на различные карты.

«Мужчина оформил 4 кредита и в течение двух недель переводил деньги на указанные мошенниками номера счетов. Общая сумма ущерба составила около 370 тысяч рублей рублей», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело статье «Мошенничество».