Томские спортсменки заняли второе место на всероссийском фестивале дворового футбола

Фото: администрация Томской области

Команда юных футболисток из Томской области стали серебряными призерами на всероссийском фестивале дворового футбола. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В Барнауле состоялся пятый всероссийский фестиваль дворового футбола 6×6. Участие в соревнованиях принимали команды мальчиков и девочек 2009−2010 годов рождения из 32 регионов России.

От Томской области выступала команда футболисток из сел Малиновка и Курлек. Они заняли второе место среди семнадцати команд. Золото завоевали спортсменки из Самарской области.

В состав команды вошли — София Сибиркина, Карина Белоусова, Мила Кузнецова, Дарина Тимонина, Софья Процкая, Ольга Сергеева, Дарина Антонова и Вера Иноземцева, которая признана лучшим вратарем турнира.

Спортсменок тренировали Владимир Савинов и Виталий Илюшин.