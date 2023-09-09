Ночные заморозки до -2 градусов задержатся в Томской области до 12 сентября

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В Томской области ночные заморозки до -2 градусов задержатся, как минимум, до 12 сентября. Об этом предупреждают в томском гидрометцентре.

«С 9 по 12 сентября по области ожидаются ночью при прояснениях заморозки -0…-2 градусов», — говорится в сообщении.

Из-за заморозков возможно возникновение ЧП разного рода, которые могут вызвать техногенные пожары в частном секторе, коммунальные аварии, повреждения линий связи и электропередач, нарушения транспортного движения.

В связи с этим прогнозом, томичам необходимо соблюдать меры безопасности.